У БПП прокоментували можливу співпрацю з партією Вакарчука

Фракція "Блок Петра Порошенка" допускає співпрацю з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука.

Про це у кулуарах Верховної Ради 17 травня заявила представник президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко.

"Святослав Вакарчук, заявив про те, що він буде йти на парламенті вибори. Ну, ми будемо конкурувати як претенденти на присутність у Верховній Раді", - сказала вона.

"Якщо ми зайдемо, а ми точно заходимо – на це вказують всі соціологічні дослідження, і Святослав Вакарчук не тільки співатиме, а й пропонуватиме щось суспільству і зайде в парламент, і його курс буде співпадати з нашим курсом, то ми, звичайно, будемо пропонувати йому входити в якусь конструктивну співпрацю", - підсумувала Луценко.

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