У БПП прокоментували можливу співпрацю з партією Вакарчука

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П'ятниця, 17 травня 2019, 14:43

Фракція "Блок Петра Порошенка" допускає співпрацю з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука.

Про це у кулуарах Верховної Ради 17 травня заявила представник президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко.

"Святослав Вакарчук, заявив про те, що він буде йти на парламенті вибори. Ну, ми будемо конкурувати як претенденти на присутність у Верховній Раді", - сказала вона.

"Якщо ми зайдемо, а ми точно заходимо – на це вказують всі соціологічні дослідження, і Святослав Вакарчук не тільки співатиме, а й пропонуватиме щось суспільству і зайде в парламент, і його курс буде співпадати з нашим курсом, то ми, звичайно, будемо пропонувати йому входити в якусь конструктивну співпрацю", - підсумувала Луценко.

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Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • Він відзначив, що продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.
  • Раніше співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.

Ірина Балачук, УП

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Теми: БПП Вакарчук Верховна Рада


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