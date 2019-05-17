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В БПП прокомментировали возможное сотрудничество с партией Вакарчука

Пятница, 17 мая 2019, 14:43

Фракция "Блок Петра Порошенко" допускает сотрудничество с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.

Об этом в кулуарах Верховной Рады 17 мая заявила представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

"Святослав Вакарчук, заявил о том, что он будет идти на парламенте выборы. Ну, мы будем конкурировать в качестве претендентов на присутствие в Верховной Раде", - сказала она.

"Если мы зайдем, а мы точно заходим – на это указывают все социологические исследования, и Святослав Вакарчук будет не только петь, но и предлагать что-то обществу и зайдет в парламент, и его курс будет совпадать с нашим курсом, то мы, конечно, будем предлагать ему входить в какое-то конструктивное сотрудничество", - подытожила Луценко.

Читайте также: "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы".

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • Он также отмечал, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.
  • Ранее певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.

Ирина Балачук, УП

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Темы: БППВакарчукВерховная Рада
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