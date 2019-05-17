Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщили в его пресс-службе.

Турчинов указывает, что связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - отмечает секретарь СНБО.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО Украины с января 2015 года.

В пресс-службе СНБО отмечают, что за этот период были сделаны существенные шаги по укреплению обороны и безопасности страны.

Среди принятых решений названы:

новая Стратегия национальной безопасности Украины,

Военная доктрина Украины,

Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины,

Стратегия кибербезопасности Украины,

утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины,

Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период,

Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине,

Доктрина информационной безопасности Украины,

пакет нормативно-правовых актов по санкционной политики государства. В соответствии с законом "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по применению санкций в отношении 3140 физических и 1193 юридических лиц.

Отмечается, что Турчинов способствовал возрождению украинского оборонно-промышленного комплекса: "возобновлено производство и созданы новые предприятия, которые обеспечивают ВСУ и другие силовые структуры всей необходимой оружием и военной техникой".

"Под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки начали производиться ракетные комплексы, в частности,"Вильха", "Вильха-М", "Нептун"и т.д.", - отмечают в СНБО.

Указано также, что Турчинов регулярно посещал зону боевых действий.

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