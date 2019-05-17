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Турчинов подал в отставку

Пятница, 17 мая 2019, 16:45
Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщили в его пресс-службе.

 

Турчинов указывает, что связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - отмечает секретарь СНБО.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО Украины с января 2015 года.

В пресс-службе СНБО отмечают, что за этот период были сделаны существенные шаги по укреплению обороны и безопасности страны.

Среди принятых решений названы:

  • новая Стратегия национальной безопасности Украины,
  • Военная доктрина Украины,
  • Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины,
  • Стратегия кибербезопасности Украины,
  • утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины,
  • Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период,
  • Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине,
  • Доктрина информационной безопасности Украины,
  • пакет нормативно-правовых актов по санкционной политики государства. В соответствии с законом "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по применению санкций в отношении 3140 физических и 1193 юридических лиц.

Отмечается, что Турчинов способствовал возрождению украинского оборонно-промышленного комплекса: "возобновлено производство и созданы новые предприятия, которые обеспечивают ВСУ и другие силовые структуры всей необходимой оружием и военной техникой".

"Под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки начали производиться ракетные комплексы, в частности,"Вильха", "Вильха-М", "Нептун"и т.д.", - отмечают в СНБО.

Указано также, что Турчинов регулярно посещал зону боевых действий.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения действующего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 4 марта президент уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны заявил, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда

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Темы: ТурчиновСНБО
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