Росію не кликали на інавгурацію – МЗС

Російську Федерацію не запрошували для участі у церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Об це в ефірі "112 Україна" повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звісно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями", - сказала Зеленко.

Вона додала, що наразі Україна вже отримала низку підтверджень участі в інавгурації від запрошених лідерів кількох країн.

"Маємо підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини завітають на церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи, держав-партнерів України", - сказала Зеленко.

Читайте також: Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура

Нагадаємо: