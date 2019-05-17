Россию не звали на инаугурацию – МИД

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Пятница, 17 мая 2019, 18:57

Российскую Федерацию не приглашали для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.

Она добавила, что сейчас Украина уже получила ряд подтверждений участия в инаугурации от приглашенных лидеров нескольких стран.

"Есть подтверждение, что президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии посетят церемонию. Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, а также помощник Генерального секретаря НАТО. Будут многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, группы семи, государств-партнеров Украины", - сказала Зеленко.

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Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.

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Темы: Росcия инаугурация


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