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Россию не звали на инаугурацию – МИД

Пятница, 17 мая 2019, 18:57

Российскую Федерацию не приглашали для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.

Она добавила, что сейчас Украина уже получила ряд подтверждений участия в инаугурации от приглашенных лидеров нескольких стран.

"Есть подтверждение, что президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии посетят церемонию. Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, а также помощник Генерального секретаря НАТО. Будут многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, группы семи, государств-партнеров Украины", - сказала Зеленко.

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Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияинаугурация
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