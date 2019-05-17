Суд над українським бійцем в Італії: захищати побратима приїхали військові

Військовослужбовці Національної гвардії виступили в італійському суді на захист гвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фотокореспондента у 2014 році у Слов'янську.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Чотири його нинішні і колишні співслужбовці по батальйону ім.Кульчицького, а також в.о. командувача НГУ генерал-лейтенант Микола Балан детально розповіли суду про особливості військової служби і характеру бойових операцій на початку російської агресії на Донбасі", – йдеться у повідомленні.

Військові розповіли про бойові дії у травні 2014 року у Слов’янську і запевнили, що Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі.

"У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях бойовиків проросійських незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати у зону бойових дій", – кажуть в МВС.

За словами свідків, Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі у секторі відповідальності, протилежному від місця загибелі італійського репортера.

Крім того, у МВС кажуть, що сторона обвинувачення використовує фейковий лист нібито від Нацгвардії, який з’явився у 2018 році на пропагандистському сайті "Руська весна".

Очільник міністерства Арсен Аваков подякував та висловив підтримку військовослужбовцю, його родині та український громаді, яка відвідує засідання суду.

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