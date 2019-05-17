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Суд над украинским бойцом в Италии: защищать сослуживца приехали военные

Пятница, 17 мая 2019, 20:20

Военнослужащие Национальной гвардии выступили в итальянском суде в защиту гвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году в Славянске.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Четыре его нынешние и бывшие сослуживцы по батальону им.Кульчицького, а также и.о. командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан подробно рассказали суду об особенностях военной службы и характере боевых операций в начале российской агрессии на Донбассе", – говорится в сообщении.

 

Военные рассказали о боевых действиях в мае 2014 года в Славянске и заверили, что Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле.

"В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий", – говорят в МВД.

По словам свидетелей, Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера.

Кроме того, в МВД говорят, что сторона обвинения использует фейковое письмо якобы от Нацгвардии, которое появился в 2018 году на пропагандистском сайте "Русская весна".

 

Глава министерства Арсен Аваков поблагодарил и выразил поддержку военнослужащему, его семье и украинской общественности, которая посещает заседания суда.

Напомним

  • 1 июля 2017 года полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.
  • Украинские правоохранители также заявляли, что расследуют гибель итальянца и его российского партнера Андрея Миронова, и требовали от итальянских властей основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украинская правда
Темы: ИталияДонбасссудвойна
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