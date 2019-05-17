Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського

Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини та міністр енергетики США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч очолить польську делегацію на інавгурації Зеленського.

За інформацією агентства, на церемонії будуть присутні президент Литви Даля Грибаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Німеччину представлятиме президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф.

Від Молдови прибуде прем'єр-міністр Павел Філіп.

Туреччину представить віце-президент Фуат Октай.

Делегацію Азербайджану очолить голова парламенту Октай Асадов.

Міністр енергетики США Рік Перрі очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського.

Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.

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