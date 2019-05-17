Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского
Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации Зеленского.
По информации агентства, на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.
От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.
Турцию представит вице-президент Фуат Октай.
Делегацию Азербайджана возглавит председатель парламента Октай Асадов.
Министр энергетики США Рик Перри возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского.
Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.
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Напомним:
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
- Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
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