Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.

По информации агентства, на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации Зеленского.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

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