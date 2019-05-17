Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского

Пятница, 17 мая 2019, 22:06
Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации Зеленского.

По информации агентства, на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.

От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.

Турцию представит вице-президент Фуат Октай.

Делегацию Азербайджана возглавит председатель парламента Октай Асадов.

Министр энергетики США Рик Перри возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского.

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

итайте также: Как будет проходить инаугурация Зеленского: текст присяги и процедура

Напомним:

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая, хотя он сам требовал выбрать 19 мая.
  • Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийинаугурацияСШАГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: