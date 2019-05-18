Місце Йованович у Києві може посісти тимчасовий повірений - ЗМІ

Замість посла США в Україні можуть призначити тимчасового повіреного, цю позицію може зайняти екс-посол США в Україні Вільям Тейлор.

Про це пише ZN.ua з посиланням на власні дипломатичні джерела.

У Білому домі "хотіли б зробити у Київ політичне призначення", і за даними джерел, серед перших розглядалася кандидатура Рудольфа Джуліані.

"Але здійснити це у нинішніх умовах практично неможливо, оскільки політичний призначенець Трампа навряд чи пройде затвердження Конгресом. Тому незабаром в Київ буде призначений тимчасовий повірений, який, судячи з усього, буде керувати посольством мінімум рік, а то й до самих президентських виборів-2020", - пише ЗМІ.

За інформацією видання, найбільш ймовірним є призначення Вільяма Тейлора, який працював послом у Києві у 2006-2009 рр.

"Йому Держдеп зробив пропозицію, яку виконавчий віце-президент Інституту миру США ще розглядає", - пише ZN.ua.

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