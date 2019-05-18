Місце Йованович у Києві може посісти тимчасовий повірений - ЗМІ

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Субота, 18 травня 2019, 10:49

Замість посла США в Україні можуть призначити тимчасового повіреного, цю позицію може зайняти екс-посол США в Україні Вільям Тейлор.

Про це пише ZN.ua з посиланням на власні дипломатичні джерела.

У Білому домі "хотіли б зробити у Київ політичне призначення", і за даними джерел, серед перших розглядалася кандидатура Рудольфа Джуліані.

"Але здійснити це у нинішніх умовах практично неможливо, оскільки політичний призначенець Трампа навряд чи пройде затвердження Конгресом. Тому незабаром в Київ буде призначений тимчасовий повірений, який, судячи з усього, буде керувати посольством мінімум рік, а то й до самих президентських виборів-2020", - пише ЗМІ.

За інформацією видання, найбільш ймовірним є призначення Вільяма Тейлора, який працював послом у Києві у 2006-2009 рр.

"Йому Держдеп зробив пропозицію, яку виконавчий віце-президент Інституту миру США ще розглядає", - пише ZN.ua.

Нагадаємо,

  • Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович завершить роботу на цій посаді 20 травня, хоча мала скласти повноваження у липні.
  • До призначення нового глави дипмісії в Україні обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого станом на початок травня ще не відбулося.
  • 10 травня персональний адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що планує приїхати в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським.
  • Згодом Джуліані скасував анонсований візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках - і ворогами Сполучених Штатів". Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка.
  • У свою чергу Лещенко заявив, що адвокат президента Трампа "став мішенню для маніпуляцій і брехні з боку генпрокурора Юрія Луценка", який дезінформував Джуліані, аби залишитися на своїй посаді.

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Теми: США дипломатичні відносини


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