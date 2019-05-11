Адвокат Трампа назвал Лещенко среди тех, из-за кого не поехал в Украину
Персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил визит в Украину, назвал нардепа Сергея Лещенко человеком, который был осужден за помощь демократам на выборах в США 2016 года.
Это можно услышать в видео-версии интервью Джулиани американскому телеканалу Fox News.
"Я не поеду (в Украину - ред.), потому что считаю, что я бы оказался в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал "черную книгу", - сказал адвокат.
Вместе с тем, Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде" заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.
"К сожалению, адвокат президента Трампа стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко", - пишет он.
"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили его правдивость", - отмечает Лещенко, добавляя, что в США правдивость "черной бухгалтерии" была доказана приговором по делу Пола Манафорта.
Также дезинформацией со стороны Луценко нардеп называет то, что в Украине он был осужден за вмешательство в американские выборы.
"А на самом деле было срежиссированное Банковой решение Окружного административного (не уголовного!) суда Киева по иску коррупционера Розенблатта. И это решение не вступило в законную силу. Кстати, на понедельник назначена апелляция по этому иску", - отметил Лещенко.
Также, по его словам, Луценко "придумал" историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру Украины с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании "Буризма".
"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку", - считает депутат.
Напомним:
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.
- Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
- В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
- 13 марта американский суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда преступлений - отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- 7 марта суд в США дал Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество. Соответственно, в целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.
- В то же время, НАБУ ранее расследовало так называемое янтарное дело, где обвиняемым был, в частности, Розенблат.
- 8 октября 2018 года это дело направили в суд.
- Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
- В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 000 долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.