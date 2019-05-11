Адвокат Трампа назвал Лещенко среди тех, из-за кого не поехал в Украину

Персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил визит в Украину, назвал нардепа Сергея Лещенко человеком, который был осужден за помощь демократам на выборах в США 2016 года.

Это можно услышать в видео-версии интервью Джулиани американскому телеканалу Fox News.

"Я не поеду (в Украину - ред.), потому что считаю, что я бы оказался в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал "черную книгу", - сказал адвокат.

Вместе с тем, Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде" заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

"К сожалению, адвокат президента Трампа стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко", - пишет он.

"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили его правдивость", - отмечает Лещенко, добавляя, что в США правдивость "черной бухгалтерии" была доказана приговором по делу Пола Манафорта.

Также дезинформацией со стороны Луценко нардеп называет то, что в Украине он был осужден за вмешательство в американские выборы.

"А на самом деле было срежиссированное Банковой решение Окружного административного (не уголовного!) суда Киева по иску коррупционера Розенблатта. И это решение не вступило в законную силу. Кстати, на понедельник назначена апелляция по этому иску", - отметил Лещенко.

Также, по его словам, Луценко "придумал" историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру Украины с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании "Буризма".

"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку", - считает депутат.

Напомним: