Место Йованович в Киеве может занять временный поверенный - СМИ

Вместо посла США в Украине может быть назначен временный поверенный, эту позицию может занять экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В Белом доме "хотели бы сделать в Киев политическое назначение", и по данным источников, среди первых рассматривалась кандидатура Рудольф Джулиани.

"Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020", - пишет СМИ.

По информации издания, наиболее вероятно назначение Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг.

"Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает", - пишет ZN.ua.

Напомним,