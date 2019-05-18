Место Йованович в Киеве может занять временный поверенный - СМИ

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Суббота, 18 мая 2019, 10:49

Вместо посла США в Украине может быть назначен временный поверенный, эту позицию может занять экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В Белом доме "хотели бы сделать в Киев политическое назначение", и по данным источников, среди первых рассматривалась кандидатура Рудольф Джулиани.

"Но осуществить это в нынешних условиях практически невозможно, поскольку политический назначенец Трампа вряд ли пройдет утверждение Конгрессом. Поэтому вскоре в Киев будет назначен временный поверенный, который, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов-2020", - пишет СМИ.

По информации издания, наиболее вероятно назначение Уильяма Тейлора, работавшего послом в Киеве в 2006–2009 гг. 

"Ему Госдеп сделал предложение, над которым исполнительный вице-президент Института мира США еще думает", - пишет ZN.ua. 

Напомним,

  • Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая, хотя должна была сложить полномочия в июле.
  • До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет выполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого по состоянию на начало мая еще не состоялось. 
  • 10 мая персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что планирует приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
  • Позже Джулиани отменил анонсированный визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - и врагами Соединенных Штатов". Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.  
  • В свою очередь Лещенко заявил, что адвокат президента Трампа "стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко", который дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

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Темы: США дипломатические отношения


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