Інавгурація: Київ попередили про перекриті вулиці дві доби поспіль

19 та 20 травня у Києві з нагоди інавгурації новообраного президента України буде обмежено рух транспорту низкою вулиць.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

19 травня з 7:00 до завершення заходів буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Липській від вул.Грушевського до вул.Інститутської, а також 20 травня із 6:00 до закінчення заходів буде тимчасово обмежено рух на низці вулиць.

Зокрема йдеться про проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу; Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона, Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу; Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги; алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави; вул.Івана Мазепи від площі Слави до станції метро "Арсенальна"; вул. Грушевського від вул. Московської до Петрівської алеї, Паркова дорога від вул.Грушевського до алеї Героїв Крут; вул.Шовковична від вул.Грушевського до вул. Басейної; вул.Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вул.Лютеранської; вул.Лютеранська від вул.Шовковичної до вул.Хрещатик; вул.Городецького від Хрещатику до вул.Ольгінської; вул.Ольгінська до площі Івана Франка до вул.Інститутської; вул.Інститутська від Хрещатику до Кріпосного провулку; Кріпосний провулок від вул.Грушевського до вул.Інститутської; вул.Липська від вул.Грушевського до вул.Пилипа Орлика; вул.Садова від вул. Грушевського до вул. Інститутської; вул.Пилипа Орлика від вул.Шовковичної до вул.Богомольця та вул. Богомольця від вул. П.Орлика до вул.Шовковична.

Додатково передбачено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу) із 6:00 20 травня до закінчення заходів.

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Дані патрульної поліції Києва

У зв’язку із проведенням урочистого засідання Верховної Ради 20 травня о 10:00, присвяченого складанню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським, відповідні служби КМДА із 6:00 забезпечать чергування бригад швидкої допомоги на території урядового кварталу.

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Нагадаємо,