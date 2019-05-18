Инаугурация: Киев предупредили о перекрытых улицах два дня подряд

19 и 20 мая в Киеве по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины будет ограничено движение транспорта рядом улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

19 мая с 7:00 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от Грушевского до ул.Институтской, а также 20 мая из 6:00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц.

В частности речь идет о проспекте Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода; Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона, Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска; Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы; ул.Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная"; ул.Грушевского от ул. Московской до Петровской аллеи, Парковая дорога от ул.Грушевского до аллеи Героев Крут; ул.Шелковичная от Грушевского до ул. Бассейной; ул.Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до ул.Лютеранской; ул.Лютеранская от ул.Шелковичной до ул.Крещатик; ул.Городецкого от Крещатика до ул.Ольгинской; ул.Ольгинская от площади Ивана Франко до ул.Институтской; ул.Институтская от Крещатика до Крепостного переулка; Крепостной переулок от Грушевского до ул.Институтской; ул.Липская от Грушевского до ул.Пилипа Орлика; ул.Садовая от ул. Грушевского до ул. Институтской; ул.Пилипа Орлика от ул.Шелковичная до ул.Богомольца и ул. Богомольца от ул.П.Орлика до ул.Шелковичной.

Дополнительно предусмотрено временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.

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ДАННЫЕ патрульной полиции КИЕВА

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, соответствующие службы КГГА с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

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Напомним,