Білий дім назвав склад делегації на інавгурацію Зеленського

В Адміністрації президента США назвали склад офіційної делегації на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня.

Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті, та Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Курт Волкер заявив, що "нетерпляче чекає нагоди подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Зеленським".

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 травня 2019 р.