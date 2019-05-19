Білий дім назвав склад делегації на інавгурацію Зеленського
В Адміністрації президента США назвали склад офіційної делегації на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня.
Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.
До складу делегації також увійшли: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті, та Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.
US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ— Steve Herman (@W7VOA) 18 травня 2019 р.
Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 травня 2019 р.
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Нагадаємо:
- 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
- Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.
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