Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім назвав склад делегації на інавгурацію Зеленського

Неділя, 19 травня 2019, 02:17

В Адміністрації президента США назвали склад офіційної делегації на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня.

Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті, та Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Курт Волкер заявив, що "нетерпляче чекає нагоди подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом  Зеленським".

Читайте також: Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура

Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
  • Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗеленськийінавгурація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
США
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: