Білий дім назвав склад делегації на інавгурацію Зеленського

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Неділя, 19 травня 2019, 02:17

В Адміністрації президента США назвали склад офіційної делегації на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня.

Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли: спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті, та Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Курт Волкер заявив, що "нетерпляче чекає нагоди подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом  Зеленським".

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Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
  • Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.

Українська правда

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Теми: США Зеленський інавгурація


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