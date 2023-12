Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию Зеленского

В Администрации президента США назвали состав официальной делегации на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В состав делегации также вошли: спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Курт Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n