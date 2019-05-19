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Аллерова ще тримають під вартою - адвокат

Неділя, 19 травня 2019, 11:09

Заставу у розмірі 4,8 млн гривень за екс-очільника Нацгвардії України Юрія Аллерова внесено, однак він досі перебуває під вартою.

Про це у коментарі Hromadske повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.

За словами Мороза, заставу за Аллерова внесли, але його не відпустили: "Роблять усе, щоб тримати його", заявив адвокат. 

Він уточнив, що заставу внесли у п'ятницю, 17 травня, після 18:00, тож, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня.

Мороз зазначив, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.

Нагадаємо, 

  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.
  • За даними розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень. 
  • У грудні 2017 р. за даними фактами НАБУ відкрило кримінальне провадження. 
  • У травні 2019 р. НАБУ затримало Юрія Аллерова, гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та приватного підприємця-оцінювача Алісу Гринчук. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрано запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • 17 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід - тримання під вартою до 12 липня 2019 року, визначивши розмір застави у 4,8 млн. грн. 

Теми: НацгвардіяНАБУкорупція
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