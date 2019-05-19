Аллерова ще тримають під вартою - адвокат

1697 переглядів
Неділя, 19 травня 2019, 11:09

Заставу у розмірі 4,8 млн гривень за екс-очільника Нацгвардії України Юрія Аллерова внесено, однак він досі перебуває під вартою.

Про це у коментарі Hromadske повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.

За словами Мороза, заставу за Аллерова внесли, але його не відпустили: "Роблять усе, щоб тримати його", заявив адвокат. 

Він уточнив, що заставу внесли у п'ятницю, 17 травня, після 18:00, тож, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня.

Мороз зазначив, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.

Нагадаємо, 

  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.
  • За даними розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень. 
  • У грудні 2017 р. за даними фактами НАБУ відкрило кримінальне провадження. 
  • У травні 2019 р. НАБУ затримало Юрія Аллерова, гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та приватного підприємця-оцінювача Алісу Гринчук. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрано запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • 17 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід - тримання під вартою до 12 липня 2019 року, визначивши розмір застави у 4,8 млн. грн. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Нацгвардія НАБУ корупція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа квартир для Нацгвардії: суд відпустив під заставу директора "Укрбуду" 17 травня 2019, 13:54
Донька екс-керівника Нацгвардії має громадянство Росії – САП 17 травня 2019, 11:53
НАБУ затримало екс-керівника Нацгвардії за оборудки з "Укрбудом" 14 травня 2019, 16:02
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
технології

19 цікавих гаджетів для дітей, які насправді створені для батьків

дослідження

Татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків