Аллерова ще тримають під вартою - адвокат

Заставу у розмірі 4,8 млн гривень за екс-очільника Нацгвардії України Юрія Аллерова внесено, однак він досі перебуває під вартою.

Про це у коментарі Hromadske повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.

За словами Мороза, заставу за Аллерова внесли, але його не відпустили: "Роблять усе, щоб тримати його", заявив адвокат.

Він уточнив, що заставу внесли у п'ятницю, 17 травня, після 18:00, тож, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня.

Мороз зазначив, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.

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