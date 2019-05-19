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Аллерова еще держат под стражей - адвокат

Воскресенье, 19 мая 2019, 11:09

Залог в размере 4,8 млн гривен за экс-главу Нацгвардии Украины Юрия Аллерова внесен, однако он до сих пор находится под стражей.

Об этом в комментарии Hromadske сообщил адвокат подозреваемого Игорь Мороз.

По словам Мороза, залог за Аллерова внесли, но его не отпустили: "Делают все, чтобы держать его", заявил адвокат.

Он уточнил, что залог внесли в пятницу, 17 мая, после 18:00, поэтому, возможно, причиной задержки стало завершение рабочего дня.

Мороз отметил, что Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

Напомним,

  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 г. до  7 мая 2019 года.
  • По данным расследования журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров согласовывал замену жилого комплекса для гвардейцев, в результате чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 млн гривен.
  • В декабре 2017 г. по данным фактам НАБУ начало уголовное производство.
  • В мае 2019 г. НАБУ задержало Юрия Аллерова, гендиректора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и частного предпринимателя-оценщика Алису Гринчук. Их подозревают в незаконном завладении 81635448 грн.
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн. залога.
  • 17 мая суд избрал Аллерову мера пресечения - содержание под стражей до 12 июля 2019 года, определив размер залога в 4,8 млн. грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НацгвардияНАБУкоррупция
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