Аллерова еще держат под стражей - адвокат

Залог в размере 4,8 млн гривен за экс-главу Нацгвардии Украины Юрия Аллерова внесен, однако он до сих пор находится под стражей.

Об этом в комментарии Hromadske сообщил адвокат подозреваемого Игорь Мороз.

По словам Мороза, залог за Аллерова внесли, но его не отпустили: "Делают все, чтобы держать его", заявил адвокат.

Он уточнил, что залог внесли в пятницу, 17 мая, после 18:00, поэтому, возможно, причиной задержки стало завершение рабочего дня.

Мороз отметил, что Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

Напомним,