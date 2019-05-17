Суд арештував Аллерова, але дозволив вийти під заставу
Суд вирішив на час слідства взяти під варту екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, підозрюваного в оборудках з житлом для відомства.
Таке рішення у п’ятницю ухвалила суддя Солом’янського районного суду Києва Ада Педенко.
Таким чином, суд частково задовольнив клопотання слідства і прокуратури, які просили визначити розмір застави у 11 мільйонів. Суддя зупинилась на сумі у 4,8 мільйона.
Термін дії запобіжного заходу – до 12 липня 2019 року.
Якщо Аллеров внесе заставу, або хтось зробить це за нього, то екс-чиновник матиме здати закордонні паспорти, повідомляти правоохоронців про свої переміщення і не спілкуватись із іншими підозрюваними та свідками.
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук після засідання повідомив журналістам, що правоохоронці прокоментують рішення після того, як отримають його текст.
Нагадаємо:
- Під час засідання суду прокурор розповів, що донька Аллерова має російське громадянство і разом із дружиною екс-чиновника більшу частину часу проживає у Москві.
- Напередодні суд відпустив з-під варти гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, також підозрюваного у справі Аллерова, нібито через зловживання слідства.
- 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало Аллерова, Майбороду та приватного підприємця-оцінювача.
- Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
- У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
- НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
- Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.