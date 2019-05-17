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Суд арештував Аллерова, але дозволив вийти під заставу

П'ятниця, 17 травня 2019, 12:23
Суд арештував Аллерова, але дозволив вийти під заставу

Суд вирішив на час слідства взяти під варту екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, підозрюваного в оборудках з житлом для відомства.

Таке рішення у п’ятницю ухвалила суддя Солом’янського районного суду Києва Ада Педенко.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання слідства і прокуратури, які просили визначити розмір застави у 11 мільйонів. Суддя зупинилась на сумі у 4,8 мільйона.

Термін дії запобіжного заходу – до 12 липня 2019 року.

Якщо Аллеров внесе заставу, або хтось зробить це за нього, то екс-чиновник матиме здати закордонні паспорти, повідомляти правоохоронців про свої переміщення і не спілкуватись із іншими підозрюваними та свідками.

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук після засідання повідомив журналістам, що правоохоронці прокоментують рішення після того, як отримають його текст.

Нагадаємо:

  • Під час засідання суду прокурор розповів, що донька Аллерова має російське громадянство і разом із дружиною екс-чиновника більшу частину часу проживає у Москві.
  • Напередодні суд відпустив з-під варти гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, також підозрюваного у справі Аллерова, нібито через зловживання слідства.
  • 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало Аллерова, Майбороду та приватного підприємця-оцінювача.
  • Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
  • У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.

Соня Лукашова, УП

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