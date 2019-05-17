Суд арештував Аллерова, але дозволив вийти під заставу

Суд вирішив на час слідства взяти під варту екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, підозрюваного в оборудках з житлом для відомства.

Таке рішення у п’ятницю ухвалила суддя Солом’янського районного суду Києва Ада Педенко.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання слідства і прокуратури, які просили визначити розмір застави у 11 мільйонів. Суддя зупинилась на сумі у 4,8 мільйона.

Термін дії запобіжного заходу – до 12 липня 2019 року.

Якщо Аллеров внесе заставу, або хтось зробить це за нього, то екс-чиновник матиме здати закордонні паспорти, повідомляти правоохоронців про свої переміщення і не спілкуватись із іншими підозрюваними та свідками.

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук після засідання повідомив журналістам, що правоохоронці прокоментують рішення після того, як отримають його текст.

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