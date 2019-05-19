У Зеленского обнародовали свой план на день инаугурации

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовали план торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.

Согласно сообщению пресс-службы Зеленского, его участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00.

С 11:05 до 11:20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

"12:00-13:30 - участие президента Украины в принятии для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 - ориентировочно 17:00 - двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента" , - сообщили в пресс-службе Зеленского.

Ранее в эфире телеканала 112 Украина начальник Управления госохраны Валерий Гелетей заявил, что отклонения и изменения в процедуре инаугурации, предложенные командой новоизбранного президента, "есть, и они существенны".

Гелетей отметил, что в настоящее время команда Зеленского не получала от Госохраны никаких отказов по каким-либо организационным моментам из соображений безопасности.

"Есть определенная норма, предел, контролируемые Управлением госохраны ... Если будет стоять вопрос личной безопасности, моя позиция будет принципиальной. Пока никаких вопросов, которые бы мешали найти компромисс, нет", - добавил он.

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Напомним,