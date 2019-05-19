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Вакарчук: У списку нової партії не буде діючих депутатів

Неділя, 19 травня 2019, 21:53
Вакарчук: У списку нової партії не буде діючих депутатів
Фото зі сторінки Вакарчука в Facebook

У списку партії Святослава Вакарчука "Голос" на парламентських виборах не буде діючих народних депутатів.

Про це він заявив в ефірі ТСН у неділю ввечері.

"Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи виборів справжніх змін, і ми будемо робити їх самі. Тому наш список, я вважаю і буду пропонувати це партії, має повністю складатися з людей, серед яких немає діючих народних депутатів", - сказав Вакарчук.

На його думку, це дуже важливо, щоб люди розуміли, що партія пропонує "нові кардинальні рішення, які ще інші люди ніколи не пропонували".

"Є багато чудових народних депутатів, у яких можуть співпадати з нами погляди. Я впевнений, що на мажоритарних округах вони з успіхом переконають своїх виборців за результатами їхньої роботи за 5 років", - додав Вакарчук.

Відповідаючи на питання, чому він не брав участі у виборах президента, музикант сказав: "Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, їх добробуту, боротьби з корупцією, вільної економіки, всіх інших важливих речей відбуваються в парламенті. Тому я не вагаючись прийняв рішення йти на вибори до парламенту".

Він також знову заявив, що у разі обрання до парламенту не припинить займатися музикою, однак пріоритетом буде політична діяльність.

"Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, і для мене на першому місці будуть інтереси громадян і виборців, а все інше буде підпорядковано цій великій цілі", - сказав Вакарчук.

На питання, чи буде його політсила в разі проходження до Ради підтримувати ініціативи новообраного президента Володимира Зеленського він зазначив, що це буде залежати від політики Зеленського.

"Якщо президент буде пропонувати зміни, ми їх підтримаємо і будемо пропонувати ще більші, ще радикальніші зміни. Якщо ні, ми змусимо його відповідати перед виборцями", - сказав Вакарчук.

Читайте також: Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори

Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • Він відзначив, що продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.
  • Раніше співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.

Українська правда

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Теми: ВакарчукВерховна РадавибориГолос
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