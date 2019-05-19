Вакарчук: В списке новой партии не будет действующих депутатов

В списке партии Святослава Вакарчука "Голос" на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов.

Об этом он заявил в эфире ТСН в воскресенье вечером.

"Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов", - сказал Вакарчук.

По его мнению, это очень важно, чтобы люди понимали, что партия предлагает "новые кардинальные решения, которые другие люди никогда не предлагали".

"Есть много замечательных народных депутатов, у которых могут совпадать с нами взгляды. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - добавил Вакарчук.

Отвечая на вопрос, почему он не участвовал в выборах президента, музыкант сказал: "Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, касающиеся украинских граждан, их благосостояния, борьбы с коррупцией, свободной экономики, всех других важных вещей происходят в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент".

Он также вновь заявил, что в случае избрания в парламент не прекратит заниматься музыкой, однако приоритетом будет политическая деятельность.

"Мы идем в политику всерьез и надолго, и для меня на первом месте будут интересы граждан и избирателей, а все остальное будет подчинено этой большой цели", - сказал Вакарчук.

На вопрос, будет ли его политсила в случае прохождения в Раду поддерживать инициативы новоизбранного президента Владимира Зеленского он отметил, что это будет зависеть от политики Зеленского.

"Если президент будет предлагать изменения, мы их поддержим и будем предлагать еще большие, еще более радикальные изменения. Если нет, мы заставим его отвечать перед избирателями", - сказал Вакарчук.

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Напомним: