Зеленський: В України і Росії із "общего" залишився лише кордон
Новообраний президент Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну, який раніше заявив, що в українців та росіян "є багато спільного".
Відповідну заяву Зеленський опублікував у Facebook.
"Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон", - написав новообраний президент України.
"І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего", - наголосив Зеленський.
На його думку, останні дії російського уряду не сприяють покращенню стосунків між країнами.
"Заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - зауважив Зеленський.
Також він прокоментував повторний запуск шоу на російському телеканалі, яке було записано ще у 2011 році і в якому ведучим був Зеленський.
"Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним президентом України. Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії", - зазначив новообраний президент.
Нагадаємо:
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- 27 квітня Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.
- Коментуючи цю ініціативу, Зеленський, зокрема, заявив: "Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".
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