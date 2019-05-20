В Харькове произошли столкновения на митинге против возвращения проспекта Жукова

В Харькове на митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова пришли сторонники старого названия, между митингующими произошли столкновения.

Об этом сообщает Громадское.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с изображениями маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими.

все Фото: Мария Вовк/Громадское

Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника" к небу, привязанным к воздушным шарикам.

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