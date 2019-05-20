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В Харькове произошли столкновения на митинге против возвращения проспекта Жукова

Понедельник, 20 мая 2019, 04:59
В Харькове произошли столкновения на митинге против возвращения проспекта Жукова
Фото: Мария Вовк/Громадское

В Харькове на митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова пришли сторонники старого названия, между митингующими произошли столкновения.

Об этом сообщает Громадское.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с изображениями маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими.

 
все Фото: Мария Вовк/Громадское

Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

 

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника" к небу, привязанным к воздушным шарикам.

Напоминаем:

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.
  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковдекоммунизацияКернес
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