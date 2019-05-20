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В БПП и Народном фронте прокомментировали роспуск Рады

Понедельник, 20 мая 2019, 11:34
В БПП и Народном фронте прокомментировали роспуск Рады

Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

Об этом представители партий сообщили в комментарии "Украинской правде".

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, это право президента распускать парламент.

"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал:

"Я не знаю, я посмотрю, буду ли баллотироваться".

На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил:

"А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

"Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ президента.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что "дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля". 

Напомним: 

  • 20 мая во время торжественной речи на инаугурации в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. 

Ірина Балачук, Роман Кравец, УП

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Темы: Верховная РадаБППНародный фронт
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