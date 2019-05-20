Спікер Ради завершив інавгурацію словами: "Було весело"
Понеділок, 20 травня 2019, 13:12
Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи урочисте засідання парламенту, де проходила інавгурація Володимира Зеленського, сказав: "Було весело".
Про це він сказав у залі ВРУ.
"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело", - сказав він з посмішкою, після чого у залі Ради почувся сміх.
Окремо він подякував і Зеленському.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
Українська правда