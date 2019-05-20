Спікер Ради завершив інавгурацію словами: "Було весело"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи урочисте засідання парламенту, де проходила інавгурація Володимира Зеленського, сказав: "Було весело".

Про це він сказав у залі ВРУ.

"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело", - сказав він з посмішкою, після чого у залі Ради почувся сміх.

Окремо він подякував і Зеленському.

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