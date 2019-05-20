Спікер Ради завершив інавгурацію словами: "Було весело"

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Понеділок, 20 травня 2019, 13:12

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи урочисте засідання парламенту, де проходила інавгурація Володимира Зеленського, сказав: "Було весело".

Про це він сказав у залі ВРУ.

"Дякую всім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело", - сказав він з посмішкою, після чого у залі Ради почувся сміх.

Окремо він подякував і Зеленському.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

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Теми: Верховна Рада Парубій Зеленський інавгурація


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