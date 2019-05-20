Спикер Рады завершил инаугурацию словами: "Было весело"
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Понедельник, 20 мая 2019, 13:12
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая торжественное заседание парламента, где проходила инаугурация Владимира Зеленского, сказал: "Было весело".
Об этом он сказал в зале ВРУ.
"Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело", - сказал он с улыбкой, после чего в зале Рады послышался смех.
Он также отдельно поблагодарил Зеленского.
Напомним:
Украинская правда
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