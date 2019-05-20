Спикер Рады завершил инаугурацию словами: "Было весело"

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Понедельник, 20 мая 2019, 13:12

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая торжественное заседание парламента, где проходила инаугурация Владимира Зеленского, сказал: "Было весело".

Об этом он сказал в зале ВРУ.

"Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело", - сказал он с улыбкой, после чего в зале Рады послышался смех.

Он также отдельно поблагодарил Зеленского.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Парубий Зеленский инаугурация


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