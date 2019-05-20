До Зеленського звернувся нардеп: хоче в генпрокурори замість Луценка
Народний депутат Віталій Купрій, який був ініціатором депутатського об'єднання "За Зеленського", направив президенту офіційний лист з пропозицією розглянути його кандидатуру на пост Генерального прокурора замість Юрія Луценка.
Відповідний лист він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні в країні визначна подія. На посаду вступив новообраний президент Володимир Зеленський. З першого кроку він зробив те, що очікувало від нього суспільство - розпустив Верховну Раду!", - написав Купрій.
"Також Володимир пообіцяв навести лад в країні. Тому сьогодні я направив йому лист із пропозиціями взяти участь у відкритому конкурсі на заміщення посади генпрокурора", - додав нардеп.
За його словами, він має "достатній фах, досвід і волю, щоб знищити в Україні корупцію по грузинському сценарію!".
Він похвалився, що є автором більше ста заяв, за якими були розпочаті кримінальні справи проти високопосадовців, серед яких п'ятий президент Петро Порошенко, премєр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій та інші.
Купрій пообіцяв Зеленському в разі обрання його Генпрокурором притягти до відповідальності всіх високопосадовців минулої влади і конфіскувати їхнє майно і передати в бюджет України.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".