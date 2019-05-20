До Зеленського звернувся нардеп: хоче в генпрокурори замість Луценка

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Понеділок, 20 травня 2019, 13:39

Народний депутат Віталій Купрій, який був ініціатором депутатського об'єднання "За Зеленського", направив президенту офіційний лист з пропозицією розглянути його кандидатуру на пост Генерального прокурора замість Юрія Луценка.

Відповідний лист він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в країні визначна подія. На посаду вступив новообраний президент Володимир Зеленський. З першого кроку він зробив те, що очікувало від нього суспільство - розпустив Верховну Раду!", - написав Купрій.

"Також Володимир пообіцяв навести лад в країні. Тому сьогодні я направив йому лист із пропозиціями взяти участь у відкритому конкурсі на заміщення посади генпрокурора", - додав нардеп.

За його словами, він має "достатній фах, досвід і волю, щоб знищити в Україні корупцію по грузинському сценарію!".

 

Він похвалився, що є автором більше ста заяв, за якими були розпочаті кримінальні справи проти високопосадовців, серед яких п'ятий президент Петро Порошенко, премєр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій та інші.

Купрій пообіцяв Зеленському в разі обрання його Генпрокурором притягти до відповідальності всіх високопосадовців минулої влади і конфіскувати їхнє майно і передати в бюджет України.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

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Теми: Зеленський Генпрокуратура


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