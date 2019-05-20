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К Зеленскому обратился нардеп: хочет в генпрокуроры вместо Луценко

Понедельник, 20 мая 2019, 13:39

Народный депутат Виталий Куприй, который был инициатором депутатского объединения "За Зеленского", направил президенту официальное письмо с предложением рассмотреть его кандидатуру на пост Генерального прокурора вместо Юрия Луценко.

Соответствующее письмо он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в стране знаменательное событие. На должность вступил новоизбранный президент Владимир Зеленский. С первого шага он сделал то, что ожидало от него общество - распустил Верховную Раду!", - написал Куприй.

"Также Владимир пообещал навести порядок в стране. Поэтому сегодня я направил ему письмо с предложениями принять участие в открытом конкурсе на замещение должности генпрокурора", - добавил нардеп.

По его словам, он "достаточный специальность, опыт и волю, чтобы уничтожить в Украине коррупцию по грузинскому сценарию!".

 

Он похвастался, что является автором более ста заявлений, по которым были начаты уголовные дела против чиновников, среди которых пятый президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и другие.

В заявлении Куприй пообещал Зеленскому в случае избрания его генпрокурором привлечь к ответственности всех должностных лиц прошлой власти и конфисковать их имущество и передать в бюджет Украины.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийГенпрокуратура
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