Народный депутат Виталий Куприй, который был инициатором депутатского объединения "За Зеленского", направил президенту официальное письмо с предложением рассмотреть его кандидатуру на пост Генерального прокурора вместо Юрия Луценко.

Соответствующее письмо он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в стране знаменательное событие. На должность вступил новоизбранный президент Владимир Зеленский. С первого шага он сделал то, что ожидало от него общество - распустил Верховную Раду!", - написал Куприй.

"Также Владимир пообещал навести порядок в стране. Поэтому сегодня я направил ему письмо с предложениями принять участие в открытом конкурсе на замещение должности генпрокурора", - добавил нардеп.

По его словам, он "достаточный специальность, опыт и волю, чтобы уничтожить в Украине коррупцию по грузинскому сценарию!".

Он похвастался, что является автором более ста заявлений, по которым были начаты уголовные дела против чиновников, среди которых пятый президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и другие.

В заявлении Куприй пообещал Зеленскому в случае избрания его генпрокурором привлечь к ответственности всех должностных лиц прошлой власти и конфисковать их имущество и передать в бюджет Украины.

Напомним: