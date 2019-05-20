Зеленський розповів про свій перший указ
Президент Володимир Зеленський заявив, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.
Про це повідомляє Liga.net.
Зазначається, що про це він розповів, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями.
На питання журналіста, яким буде його перший указ, Зеленський сказав: "Про розпуск Ради".
Повідомляється, що, відповідаючи на питання, чи завжди він буде пересуватися пішки, Зеленський висловив надію, що вулиці не будуть перекриватися.
"Це головне. А там - яка різниця. Де пішки, а де на машині", - сказав він.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
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