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Зеленский рассказал о своем первом указе

Понедельник, 20 мая 2019, 14:32
Зеленский рассказал о своем первом указе

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Сообщается, что, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

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Темы: ЗеленскийуказыВерховная Рада
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