Зеленский рассказал о своем первом указе

41937 просмотров
Понедельник, 20 мая 2019, 14:32

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Liga.net.

Отмечается, что об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Сообщается, что, отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский указы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский дал обещание иностранным гостям 20 мая 2019, 13:57
Зеленский подал декларацию: вилла в Италии, 5 гостиничных номеров в Грузии 20 мая 2019, 13:42
К Зеленскому обратился нардеп: хочет в генпрокуроры вместо Луценко 20 мая 2019, 13:39
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал о своем первом указе
Зеленский дал обещание иностранным гостям
Зеленский подал декларацию: вилла в Италии, 5 гостиничных номеров в Грузии
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
Все новости
история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів