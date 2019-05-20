В ЄС відреагували на рішення Зеленського розпустити Раду

В ЄС очікують, що розпуск Верховної ради буде здійснено відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими та такими, що заслуговують на довіру.

Про це у представництві ЄС заявили у коментарі "Європейській правді".

"Президент Зеленський під час свого виступу на інавгурації закликав до розпуску Ради. Для офіційного оформлення цього рішення необхідні подальші кроки" - йдеться у коментарі.

У зв’язку з цим у ЄС нагадали, що "вільні, справедливі і такі, що заслуговують довіри вибори є одним із наріжних каменів демократії, яка, в свою чергу, лежить в основі Угоди про асоціацію Україна-ЄС".

"Важливо зберегти динаміку реформ і забезпечити їхню стійкість і в цьому виборчому році. Розраховуємо продовжити спільну роботу з Україною щодо реалізації Угоди про асоціацію" - заявили у ЄС.

Як зазначили у представництві, ЄС сподівається на співпрацю з президентом Зеленським, урядом і Радою з цією метою.

Читайте також Кожен з нас – президент. Головні тези інавгураційної промови Зеленського

Нагадаємо: