В ЄС відреагували на рішення Зеленського розпустити Раду
В ЄС очікують, що розпуск Верховної ради буде здійснено відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими та такими, що заслуговують на довіру.
Про це у представництві ЄС заявили у коментарі "Європейській правді".
"Президент Зеленський під час свого виступу на інавгурації закликав до розпуску Ради. Для офіційного оформлення цього рішення необхідні подальші кроки" - йдеться у коментарі.
У зв’язку з цим у ЄС нагадали, що "вільні, справедливі і такі, що заслуговують довіри вибори є одним із наріжних каменів демократії, яка, в свою чергу, лежить в основі Угоди про асоціацію Україна-ЄС".
"Важливо зберегти динаміку реформ і забезпечити їхню стійкість і в цьому виборчому році. Розраховуємо продовжити спільну роботу з Україною щодо реалізації Угоди про асоціацію" - заявили у ЄС.
Як зазначили у представництві, ЄС сподівається на співпрацю з президентом Зеленським, урядом і Радою з цією метою.
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Нагадаємо:
- 20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського.
- Під час інавгураційної промови Зеленський заявив, що розпускає парламент.
- На інаугурації Зеленського були присутні представники інших кран, зокрема президенти Естонії, Литви, Латвії, Угорщини та Грузії.