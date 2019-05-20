В ЕС отреагировали на решение Зеленского распустить Раду

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Понедельник, 20 мая 2019, 15:00

В ЕС ожидают, что роспуск Верховной рады пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.

Об этом в представительстве ЕС заявили в комментарии "Европейской правде".

"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги", - говорится в комментарии.

В связи с этим в ЕС напомнили, что "свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы являются одним из краеугольных камней демократии, которая, в свою очередь, лежит в основе Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".

"Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом предвыборном году. Рассчитываем продолжить совместную работу с Украиной по реализации Соглашения об ассоциации", - заявили в ЕС.

Как отметили в представительстве, ЕС надеется на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Радой с этой целью.

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Напомним:

  • 20 мая в Верховной раде состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
  • Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.

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Темы: ЕС Зеленский инаугурация президент


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