В ЕС отреагировали на решение Зеленского распустить Раду
В ЕС ожидают, что роспуск Верховной рады пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.
Об этом в представительстве ЕС заявили в комментарии "Европейской правде".
"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги", - говорится в комментарии.
В связи с этим в ЕС напомнили, что "свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы являются одним из краеугольных камней демократии, которая, в свою очередь, лежит в основе Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".
"Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом предвыборном году. Рассчитываем продолжить совместную работу с Украиной по реализации Соглашения об ассоциации", - заявили в ЕС.
Как отметили в представительстве, ЕС надеется на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Радой с этой целью.
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Напомним:
- 20 мая в Верховной раде состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
- Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.
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