БПП: Зеленський може розпускати Раду, але є але

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Понеділок, 20 травня 2019, 15:21

Партія Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє, що готова до проведення парламентських виборів, проте розпуск Верховної Ради повинен відбуватися згідно з Конституцією.

Про це йдеться у офіційній заяві партії.

"Ми вважаємо, що право президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради має реалізовуватися у повній відповідності до Конституції України. Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм… Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції",- зазначається в заяві.

Також партії не сподобалося, що президент Володимир Зеленський під час промови у Раді не згадав про "інтеграцію України в ЄС і НАТО".

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Нагадаємо:

  • У понеділок 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести у вівторок вранці в Адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада


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