БПП: Зеленский может распускать Раду, но есть но

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Понедельник, 20 мая 2019, 15:21

Партия Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что готова к проведению парламентских выборов, однако роспуск Верховной Рады должен происходить согласно Конституции.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм... Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является не безусловным и должно происходить в полном соответствии в Конституцией", - отмечается в заявлении.

Также партии не понравилось, что президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде не упомянул о "интеграции Украины в ЕС и НАТО".

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Напомним:

  • В понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.
  • Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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