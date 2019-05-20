Тимошенко: Цей парламент має піти красиво

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вона повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, але діючий парламент має прийняти низку невідкладних рішень і піти красиво.

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні.

"Я вважаю, що парламент "напрацював" на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і без сумніву ми в них приймемо сильну участь, але ще цей парламент мусить зробити свою роботу", - сказала Тимошенко.

За її словами, Верховна Рада має невідкладно прийняти новий закон про вибори, змінити всіх очільників силових відомств: Генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони.

Також парламент має прийняти закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.

"Хотіла би попередити всіх депутатів, що виконати цю функцію - це важливо, тому що навіть цей парламент мусить піти красиво, а не корумпований, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей", - заявила очільниця "Батьківщини.

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