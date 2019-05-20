Тимошенко: Цей парламент має піти красиво

35660 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 16:28

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вона повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, але діючий парламент має прийняти низку невідкладних рішень і піти красиво.

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні.

"Я вважаю, що парламент "напрацював" на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і без сумніву ми в них приймемо сильну участь, але ще цей парламент мусить зробити свою роботу", - сказала Тимошенко.

За її словами, Верховна Рада має невідкладно прийняти новий закон про вибори, змінити всіх очільників силових відомств: Генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони.

Також парламент має прийняти закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.

"Хотіла би попередити всіх депутатів, що виконати цю функцію  - це важливо, тому що навіть цей парламент мусить піти красиво, а не корумпований, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей", - заявила очільниця "Батьківщини.

Нагадаємо: 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Тимошенко Зеленський Верховна Рада вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Тимошенко прокоментували розпуск Ради 20 травня 2019, 12:23
Тимошенко поставила ультиматум Раді: розпуск або співпраця з Зеленським 14 травня 2019, 11:05
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента 8 травня 2019, 02:24
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?