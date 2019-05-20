Тимошенко: Этот парламент должен уйти красиво

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

Об этом Тимошенко сообщила 20 мая в видеообращении.

"Я считаю, что парламент "наработал" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу", - сказала Тимошенко.

По ее словам, Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.

"Хотела бы предупредить всех депутатов, выполнить эту функцию - это важно, потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированный, лоббистским, таким, что предал интересы людей", - заявила руководительница "Батькивщины".

Напомним: