Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко: Этот парламент должен уйти красиво

Понедельник, 20 мая 2019, 16:28
Тимошенко: Этот парламент должен уйти красиво

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

Об этом Тимошенко сообщила 20 мая в видеообращении.

"Я считаю, что парламент "наработал" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу", - сказала Тимошенко.

По ее словам, Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.

"Хотела бы предупредить всех депутатов, выполнить эту функцию - это важно, потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированный, лоббистским, таким, что предал интересы людей", - заявила руководительница "Батькивщины".

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ТимошенкоЗеленскийВерховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Тимошенко
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: