Гриценко про розпуск Ради: Чекаємо указу з датою голосування
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про підтримку рішення президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і готовність до дострокових виборів у парламент.
Про це він повідомив у Facebook.
"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь", - заявив Гриценко.
"Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування", - додав він.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- Згодом у партіях "Батьківщина", БПП, "Голос" та інших заявили про готовність до позачергових виборів у Верховну Раду.
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