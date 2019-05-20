Гриценко про розпуск Ради: Чекаємо указу з датою голосування

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про підтримку рішення президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і готовність до дострокових виборів у парламент.

Про це він повідомив у Facebook.

"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь", - заявив Гриценко.

"Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування", - додав він.

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