Гриценко про розпуск Ради: Чекаємо указу з датою голосування

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Понеділок, 20 травня 2019, 16:45

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про підтримку рішення президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і готовність до дострокових виборів у парламент.

Про це він повідомив у Facebook.

"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь", - заявив Гриценко.

"Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування", - додав він.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Згодом у партіях "Батьківщина", БПП, "Голос" та інших заявили про готовність до позачергових виборів у Верховну Раду.

Українська правда

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Теми: Гриценко Верховна Рада вибори


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