Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко про розпуск Ради: Чекаємо указу з датою голосування

Понеділок, 20 травня 2019, 16:45
Гриценко про розпуск Ради: Чекаємо указу з датою голосування

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив про підтримку рішення президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради і готовність до дострокових виборів у парламент.

Про це він повідомив у Facebook.

"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь", - заявив Гриценко.

"Новій Раді й новому уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо указу з датою голосування", - додав він.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Згодом у партіях "Батьківщина", БПП, "Голос" та інших заявили про готовність до позачергових виборів у Верховну Раду.

Українська правда
Теми: ГриценкоВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: