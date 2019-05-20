Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования

1341 просмотр
Понедельник, 20 мая 2019, 16:45

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о поддержке решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и готовности к досрочным выборам в парламент.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие", - заявил Гриценко.

"Новой Раде и новому правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования", - добавил он.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Позже в партиях "Батькивщина", БПП, "Голос" и других заявили о готовности к внеочередным выборам в Верховную Раду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гриценко Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гриценко: Инаугурация нужна как можно быстрее 13 мая 2019, 15:03
Москва готовит фейки: советника Зеленского назовут "агентом КГБ" – Гриценко 2 мая 2019, 17:08
"Самопомич" готовит закон об ограничении президента, Гриценко раскритиковал 24 апреля 2019, 12:45
Все новости
Главные новости
В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн
БПП: Зеленский может распускать Раду, но есть но
Вице-спикер Рады говорит, что разгон парламента не конституционный
Все новости
Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

Design

Купить удобный бюстгальтер: как выбрать себе идеальное бра

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів