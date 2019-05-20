Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о поддержке решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и готовности к досрочным выборам в парламент.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие", - заявил Гриценко.

"Новой Раде и новому правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования", - добавил он.

Напомним: