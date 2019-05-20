Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
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Понедельник, 20 мая 2019, 16:45
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о поддержке решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и готовности к досрочным выборам в парламент.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие", - заявил Гриценко.
"Новой Раде и новому правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования", - добавил он.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Позже в партиях "Батькивщина", БПП, "Голос" и других заявили о готовности к внеочередным выборам в Верховную Раду.
Украинская правда
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