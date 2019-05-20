Гройсман закликав Зеленського якнайшвидше внести кандидатуру нового прем’єра

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я вважаю, що президент має негайно внести кандидатуру прем’єр-міністра і нового уряду і я вважаю, що це має відбутися у найкоротший термін", - сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, Зеленський може це обговорити під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій, яка відбудеться 21 травня.

"Завтра президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання там обговорити і якщо буде утворено рішення депутатів, вони його спільно з президентом, тому що президент вносить на призначення кандидатуру прем’єр-міністра за рішенням коаліції, він може це зробити", - додав Гройсман.

На його думку, коли Зеленський оголосив про те, що уряд має піти у відставку, "він очевидно знав, що з цим робити потрібно далі".

"Тому я глибоко переконаний у тому, що його рішення має бути зреалізоване так, як він собі це вважав", - додав Гройсман.

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