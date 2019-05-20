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Гройсман закликав Зеленського якнайшвидше внести кандидатуру нового прем’єра

Понеділок, 20 травня 2019, 23:26

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я вважаю, що президент має негайно внести кандидатуру прем’єр-міністра і нового уряду і я вважаю, що це має відбутися у найкоротший термін", - сказав прем’єр.

За словами Гройсмана, Зеленський може це обговорити під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій, яка відбудеться 21 травня.

"Завтра президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання там обговорити і якщо буде утворено рішення депутатів, вони його спільно з президентом, тому що президент вносить на призначення кандидатуру прем’єр-міністра за рішенням коаліції, він може це зробити", - додав Гройсман.

На його думку, коли Зеленський оголосив про те, що уряд має піти у відставку, "він очевидно знав, що з цим робити потрібно далі".

"Тому я глибоко переконаний у тому, що його рішення має бути зреалізоване так, як він собі це вважав", - додав Гройсман.

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Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
  • Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
  • Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
  • Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
  • Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Марія Думанська, УП
Теми: Гройсманпрем'єрЗеленський
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