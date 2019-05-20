Гройсман закликав Зеленського якнайшвидше внести кандидатуру нового прем’єра
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
"Я вважаю, що президент має негайно внести кандидатуру прем’єр-міністра і нового уряду і я вважаю, що це має відбутися у найкоротший термін", - сказав прем’єр.
За словами Гройсмана, Зеленський може це обговорити під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій, яка відбудеться 21 травня.
"Завтра президент зустрічається з лідерами фракцій, він може це питання там обговорити і якщо буде утворено рішення депутатів, вони його спільно з президентом, тому що президент вносить на призначення кандидатуру прем’єр-міністра за рішенням коаліції, він може це зробити", - додав Гройсман.
На його думку, коли Зеленський оголосив про те, що уряд має піти у відставку, "він очевидно знав, що з цим робити потрібно далі".
"Тому я глибоко переконаний у тому, що його рішення має бути зреалізоване так, як він собі це вважав", - додав Гройсман.
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Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.
- Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку.
- Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
- Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.
- Раніше Гройсман заявив, що братиме участь у парламентських виборах, що відбудуться восени 2019 року.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
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