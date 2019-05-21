Вакарчук відповів на закиди щодо схожості партійних кольорів із триколором РФ

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Вівторок, 21 травня 2019, 12:25

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук запевнив, що врахує критику щодо схожості партійних кольорів його політсили з кольорами прапора Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Насправді кольори є помаранчевим та глибоко-синім, але ми сприймаємо і розуміємо цю критику. Ми обов’язково врахуємо зауваження тих людей, які нам (це) сказали, тому що для нас дуже важливо, щоб такої асоціації не виникало".

 

За словами Вакарчука, це питання його партія розгляне найближчим часом, однак кардинального ребрендингу не буде.

"Ми впевнені в своїй айдентиці і знаємо, навіщо вона така, але ми зробимо так, щоб такої асоціації не виникало. Насправді, наші дизайнери і наша креативна група вже цим займаються", – сказав він.

Також голова політсили "Голос" пояснив значення обраних кольорів: за його словами, коралово-помаранчевий колір є дуже природним кольором для українців як колір традиційних чорнобривців і прикрас, які носять українки, – коралів, а темно-синій – "фундаментальний колір, який дає справжню основу".

"На мою думку, це таке поєднання кольорів, яке, власне, нам символізує, з одного боку, українськість, щирість, яскравість, а з іншого боку – фундаментальність підходу", – зазначив Вакарчук.

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Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • Вакарчук наголосив, що продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.

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Теми: Вакарчук Голос партії вибори


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