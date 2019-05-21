Вакарчук ответил на обвинения в схожести партийных цветов с триколором РФ

5993 просмотра
Вторник, 21 мая 2019, 12:25

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил, что учтет критику относительно сходства партийных цветов его политсилы с цветами флага Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"На самом деле цвета являются оранжевым и темно-синим, но мы воспринимаем и понимаем эту критику. Мы обязательно учтем замечания тех людей, которые нам (это) сказали, потому что для нас очень важно, чтобы такой ассоциации не возникало".

 

По словам Вакарчука, этот вопрос его партия рассмотрит в ближайшее время, однако кардинального ребрендинга не будет.

"Мы уверены в своей айдентике и знаем, зачем она такая, но мы сделаем так, чтобы такой ассоциации не возникало. На самом деле, наши дизайнеры и наша креативная группа этим занимаются", – сказал он.

Также глава политсилы "Голос" объяснил значение выбранных цветов: по его словам, кораллово-памаранчевий цвет очень естественным цветом для Украинской как цвет традиционных бархатцев и украшений, которые носят украинки – коралей, а темно-синий - "фундаментальный цвет, который дает настоящую основу".

"По моему мнению, это такое сочетание цветов, которое, собственно, символизирует, с одной стороны, украинскость, искренность, яркость, а с другой стороны – фундаментальность подхода", – отметил Вакарчук.

Читайте также: "Вакарчук и его "Голос". Как лидер "Океана Эльзы" идет на выборы"

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • Вакарчук отметил, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко 21 мая 2019, 11:46
Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского 21 мая 2019, 02:37
Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос" 21 мая 2019, 01:10
Все новости
Главные новости
Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским
Вакарчук рассказал о позиции партии "Голос" касательно Зеленского
У Зеленского опубликовали его первый указ
Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
Все новости
Опыт

Как найти работу. 10 советов от незрячих велосипедистов

психология

17 мелочей, которые помогут людям с тревожностью чувствовать себя лучше

исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Поиск по сайту
Архив
Весь архів