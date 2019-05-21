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Вакарчук ответил на обвинения в схожести партийных цветов с триколором РФ

Вторник, 21 мая 2019, 12:25

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил, что учтет критику относительно сходства партийных цветов его политсилы с цветами флага Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"На самом деле цвета являются оранжевым и темно-синим, но мы воспринимаем и понимаем эту критику. Мы обязательно учтем замечания тех людей, которые нам (это) сказали, потому что для нас очень важно, чтобы такой ассоциации не возникало".

 

По словам Вакарчука, этот вопрос его партия рассмотрит в ближайшее время, однако кардинального ребрендинга не будет.

"Мы уверены в своей айдентике и знаем, зачем она такая, но мы сделаем так, чтобы такой ассоциации не возникало. На самом деле, наши дизайнеры и наша креативная группа этим занимаются", – сказал он.

Также глава политсилы "Голос" объяснил значение выбранных цветов: по его словам, кораллово-памаранчевий цвет очень естественным цветом для Украинской как цвет традиционных бархатцев и украшений, которые носят украинки – коралей, а темно-синий - "фундаментальный цвет, который дает настоящую основу".

"По моему мнению, это такое сочетание цветов, которое, собственно, символизирует, с одной стороны, украинскость, искренность, яркость, а с другой стороны – фундаментальность подхода", – отметил Вакарчук.

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Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • Вакарчук отметил, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

Темы: ВакарчукГолоспартиивиборы
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