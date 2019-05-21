Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського розповіли, чи скоро чекати на закон про імпічмент

Вівторок, 21 травня 2019, 14:54

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 21 травня.

"Текст (законопроекту – ред.) на сьогодні розробляється науковцями, потуг серед науковців було багато, але ми близькі до завершення і наш проект ми спочатку поставимо на публічне обговорення, а потім подамо на розгляд Верховної Ради", - сказав він.

За його словами, відповідну ініціативу обов’язково подаватимуть до ВР.

Водночас, Богдан заявив, що питання про те, коли закон про імпічмент приймуть, потрібно адресувати до Верховної Ради.

"Ми готові підписати цей закон в перший же день, коли він поступить з Верховної Ради до Адміністрації президента", - уточнив радник Зеленського.

Нагадаємо:

  • 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
  • Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: