У Зеленського розповіли, чи скоро чекати на закон про імпічмент
Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.
Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 21 травня.
"Текст (законопроекту – ред.) на сьогодні розробляється науковцями, потуг серед науковців було багато, але ми близькі до завершення і наш проект ми спочатку поставимо на публічне обговорення, а потім подамо на розгляд Верховної Ради", - сказав він.
За його словами, відповідну ініціативу обов’язково подаватимуть до ВР.
Водночас, Богдан заявив, що питання про те, коли закон про імпічмент приймуть, потрібно адресувати до Верховної Ради.
"Ми готові підписати цей закон в перший же день, коли він поступить з Верховної Ради до Адміністрації президента", - уточнив радник Зеленського.
Нагадаємо:
- 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
- Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.
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