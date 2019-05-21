У Зеленського розповіли, чи скоро чекати на закон про імпічмент

26595 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 14:54

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 21 травня.

"Текст (законопроекту – ред.) на сьогодні розробляється науковцями, потуг серед науковців було багато, але ми близькі до завершення і наш проект ми спочатку поставимо на публічне обговорення, а потім подамо на розгляд Верховної Ради", - сказав він.

За його словами, відповідну ініціативу обов’язково подаватимуть до ВР.

Водночас, Богдан заявив, що питання про те, коли закон про імпічмент приймуть, потрібно адресувати до Верховної Ради.

"Ми готові підписати цей закон в перший же день, коли він поступить з Верховної Ради до Адміністрації президента", - уточнив радник Зеленського.

Нагадаємо:

  • 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
  • Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Радник Зеленського сказав, яку людину призначать головою АП 21 травня 2019, 14:34
Стала відома офіційна причина розпуску Ради 21 травня 2019, 13:58
У Зеленського назвали "найбільш допустиму" дату дострокових виборів 21 травня 2019, 13:56
Усі новини
Головні новини
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
Парубій скликає позачергове засідання Ради
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ
Усі новини
їжа

Чому гриби корисні

психологія

17 дрібниць, які допоможуть людям з тривожністю почуватися краще

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра