У Зеленского рассказали, скоро ли ждать закона об импичменте

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Вторник, 21 мая 2019, 14:54

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 21 мая.

"Текст (законопроекта - ред.) на сегодня разрабатывается учеными, потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению и наш проект мы сначала поставим на публичное обсуждение, а затем подадим на рассмотрение Верховной Рады", - сказал он.

По его словам, соответствующую инициативу обязательно будут подавать в ВР.

В то же время, Богдан заявил, что вопрос о том, когда закон об импичменте примут, нужно адресовать в Верховную Раду.

"Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию президента", - уточнил советник Зеленского.

Напомним:

  • 8 апреля президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
  • По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленский президент


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