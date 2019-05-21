У Зеленского рассказали, скоро ли ждать закона об импичменте

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 21 мая.

"Текст (законопроекта - ред.) на сегодня разрабатывается учеными, потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению и наш проект мы сначала поставим на публичное обсуждение, а затем подадим на рассмотрение Верховной Рады", - сказал он.

По его словам, соответствующую инициативу обязательно будут подавать в ВР.

В то же время, Богдан заявил, что вопрос о том, когда закон об импичменте примут, нужно адресовать в Верховную Раду.

"Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию президента", - уточнил советник Зеленского.

Напомним: