У Зеленского рассказали, скоро ли ждать закона об импичменте
Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.
Об этом он сказал на брифинге во вторник, 21 мая.
"Текст (законопроекта - ред.) на сегодня разрабатывается учеными, потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению и наш проект мы сначала поставим на публичное обсуждение, а затем подадим на рассмотрение Верховной Рады", - сказал он.
По его словам, соответствующую инициативу обязательно будут подавать в ВР.
В то же время, Богдан заявил, что вопрос о том, когда закон об импичменте примут, нужно адресовать в Верховную Раду.
"Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в Администрацию президента", - уточнил советник Зеленского.
Напомним:
- 8 апреля президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
- По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.