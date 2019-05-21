Зеленский просит Парубия срочно созвать Раду

16249 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 18:00

Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

 

Кроме того, в повестку дня ВР должны включить внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Президент принял соответствующее решение после консультаций с председателями депутатских фракций, главой ВР и его заместителями по роспуску Верховной Рады.

В то же время, ч. 2 ст. 83 Конституции касается внеочередных сессий Верховной Рады, а не пленарных заседаний.

В частности, в ч.2 ст. 83 Конституции говорится, что "внеочередные сессии Верховной Рады, с указанием повестки дня, созываются председателем ВРУ по требованию президента или по требованию не менее трети народных депутатов".

В ч.8 ст. 19 регламента ВРУ говорится о том, что "в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередной сессии, председатель ВР не позднее чем в трехдневный срок созывает внеочередное пленарное заседание".

"В повестку дня такого заседания включаются только вопросы, рассмотрение которых определено в предложениях о созыве такого заседания", - говорится в документе.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
  • Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
  • Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Верховная Рада Парубий виборы президент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мифология для презедента Зеленского. Орфей-Одиссей 21 мая 2019, 18:30
ПереЗЕвантаження. Как Зеленский распускает Раду 21 мая 2019, 18:10
Кремль отреагировал на заявление Зеленского об усилении санкций против РФ 21 мая 2019, 15:54
Все новости
Главные новости
Зеленский просит Парубия срочно созвать Раду
Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы
Вакарчук нестандартным путем зарегистрировал партию "Голос"
Кремль отреагировал на заявление Зеленского об усилении санкций против РФ
Все новости
Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

здоровье

Как диагностировать рак яичников, когда еще нет симптомов

психология

10 очень нужных навыков, которые трудно и стоит получить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів