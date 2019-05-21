Зеленский просит Парубия срочно созвать Раду

Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.

Кроме того, в повестку дня ВР должны включить внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Президент принял соответствующее решение после консультаций с председателями депутатских фракций, главой ВР и его заместителями по роспуску Верховной Рады.

В частности, в ч. 2 ст. 83 Конституции, которая касается внеочередных сессий Верховной Рады, говорится о том, что "внеочередные сессии ВР, с указанием повестки дня, созываются председателем ВРУ по требованию президента или по требованию не менее трети народных депутатов".

В ч.8 ст. 19 регламента ВРУ отмечается, что "в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередной сессии, председатель ВР не позднее чем в трехдневный срок созывает внеочередное пленарное заседание".

"В повестку дня такого заседания включаются только вопросы, рассмотрение которых определено в предложениях о созыве такого заседания", - говорится в документе.

Напомним: