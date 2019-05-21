Зеленский просит Парубия срочно созвать Раду
Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
Об этом президент сообщил в Twitter.
"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский.
Кроме того, в повестку дня ВР должны включить внесении изменений в закон "О публичных закупках".
Президент принял соответствующее решение после консультаций с председателями депутатских фракций, главой ВР и его заместителями по роспуску Верховной Рады.
В то же время, ч. 2 ст. 83 Конституции касается внеочередных сессий Верховной Рады, а не пленарных заседаний.
В частности, в ч.2 ст. 83 Конституции говорится, что "внеочередные сессии Верховной Рады, с указанием повестки дня, созываются председателем ВРУ по требованию президента или по требованию не менее трети народных депутатов".
В ч.8 ст. 19 регламента ВРУ говорится о том, что "в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередной сессии, председатель ВР не позднее чем в трехдневный срок созывает внеочередное пленарное заседание".
"В повестку дня такого заседания включаются только вопросы, рассмотрение которых определено в предложениях о созыве такого заседания", - говорится в документе.
Напомним:
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
- Этим указом он назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.
- Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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