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Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ

Вторник, 21 мая 2019, 22:59
Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.

Об этом он рассказал в эфире "112-Украина".

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности", - заявил Богдан.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

"Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП.

В то же время он отказался сообщить детали.

"Есть очень хорошее правило, которое существует у дипломатов, не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры", - отметил Богдан.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Мария Думанская, УП
Темы: БогданреферендумДонбассРосcияЗлочевский
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