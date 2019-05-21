Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума касательно мирных соглашений с Россией.

Об этом он рассказал в эфире "112-Украина".

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности", - заявил Богдан.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

"Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП.

В то же время он отказался сообщить детали.

"Есть очень хорошее правило, которое существует у дипломатов, не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры", - отметил Богдан.

Напомним: