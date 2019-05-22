Зеленський скасував один зі своїх кадрових указів

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Середа, 22 травня 2019, 12:10

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ про скасування попереднього документу, яким призначав на посаду заступника глави Адміністрації президента Олену Зеркаль.

Відповідний указ №315/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ президента України від 21 травня 2019 року № 309 "Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України"", - йдеться у документі.

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Нагадаємо:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олену Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.
  • Повідомлялось, що в АП вона куруватиме зовнішньополітичний напрямок.
  • Згодом стало відомо, що Олена Зеркаль відмовилась від посади заступника глави АП, а указ президента Володмира Зеленського зний з його офіційного сайту.

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Теми: Зеленський президент укази


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