Зеленський скасував один зі своїх кадрових указів

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ про скасування попереднього документу, яким призначав на посаду заступника глави Адміністрації президента Олену Зеркаль.

Відповідний указ №315/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ президента України від 21 травня 2019 року № 309 "Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України"", - йдеться у документі.

Читайте також: Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента

Нагадаємо: