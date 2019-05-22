Зеленский отменил один из своих кадровых указов
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Среда, 22 мая 2019, 12:10
Президент Владимир Зеленский подписал новый указ об отмене предыдущего документа, которым назначал на должность заместителя главы Администрации президента Елену Зеркаль.
Соответствующий указ №315/2019 опубликован на сайте главы государства.
"Отменить как таковой, что нереализованный Указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 "О назначении Е. Зеркаль Заместителем Главы Администрации Президента Украины"", - говорится в документе.
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Напомним:
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.
- Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.
- Вскоре стало известно, что Елена Зеркаль отказалась от должности, а указ президента Владимира Зеленского исчез с его официального сайта.
Украинская правда
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