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Коломойський розкрив деталі бесіди із Зеленським після його перемоги

Середа, 22 травня 2019, 12:13
Коломойський розкрив деталі бесіди із Зеленським після його перемоги

Олігарх Ігор Коломойський побажав Володимиру Зеленському впоратися з "важкою щоденною роботою" на посаді президента України.

Про це він заявив в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке в найближчі дні вийде на сайті та на Youtube-каналі "Української правди".

"Я сказав, що при такій високій планці буде досить важка щоденна праця. Дуже висока відповідальність, тому побажав удачі. У такій ситуації тільки удачі треба побажати", – переказав Коломойський деталі телефонної розмови із Зеленським, яка відбулася після перемоги на виборах останнього.

"Утримати (удачу -ред). Як кажуть, вершина – це остання точка перед спуском. Завоювати можна, важко – утримувати позиції. Стати чемпіоном, а потім повторити свій чемпіонський успіх – це набагато складніше", – сказав олігарх.

За словами Коломойського, "представники різних сегментів суспільства", з якими він спілкується, бажають новообраному президенту удачі.

"Всі хочуть, щоб сталося диво і у нього вийшло", – сказав бізнесмен.

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Президент ненависті. Чого варто боятися Зеленському

Нагадаємо:

  • Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
  • Правоохоронні органи розслідували ряд проваджень через можливі зловживання колишніх власників "Приватбанку" (Коломойський і Геннадій Боголюбов), а саме – ймовірного виведення мільярдів доларів із банку перед націоналізацією.
  • Видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського. Видання також відзначало, що олігарха "звинувачували в замовних вбивствах" (у 2015 році).
  • За даними журналістів програми "Схеми", протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там жив олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року, Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів.
  • Журналісти відзначили, що в кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • 21 травня своїм указом Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента.

Українська правда
Теми: КоломойськийЗеленський
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