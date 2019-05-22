Коломойський розкрив деталі бесіди із Зеленським після його перемоги

Олігарх Ігор Коломойський побажав Володимиру Зеленському впоратися з "важкою щоденною роботою" на посаді президента України.

Про це він заявив в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке в найближчі дні вийде на сайті та на Youtube-каналі "Української правди".

"Я сказав, що при такій високій планці буде досить важка щоденна праця. Дуже висока відповідальність, тому побажав удачі. У такій ситуації тільки удачі треба побажати", – переказав Коломойський деталі телефонної розмови із Зеленським, яка відбулася після перемоги на виборах останнього.

"Утримати (удачу -ред). Як кажуть, вершина – це остання точка перед спуском. Завоювати можна, важко – утримувати позиції. Стати чемпіоном, а потім повторити свій чемпіонський успіх – це набагато складніше", – сказав олігарх.

За словами Коломойського, "представники різних сегментів суспільства", з якими він спілкується, бажають новообраному президенту удачі.

"Всі хочуть, щоб сталося диво і у нього вийшло", – сказав бізнесмен.

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