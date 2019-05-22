Коломойский раскрыл детали беседы с Зеленским после его победы

Олигарх Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой" на посту президента Украины.

Об этом он заявил в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое в ближайшие дни выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды".

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – пересказал Коломойский детали телефонного разговора с Зеленским, который состоялся после победы на выборах последнего.

"Удержать (удачу –ред). Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – сказал олигарх.

По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новоизбранному президенту удачи.

"Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось", – сказал бизнесмен.

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