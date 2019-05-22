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Коломойский раскрыл детали беседы с Зеленским после его победы

Среда, 22 мая 2019, 12:13
Коломойский раскрыл детали беседы с Зеленским после его победы

Олигарх Игорь Коломойский пожелал Владимиру Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой" на посту президента Украины.

Об этом он заявил в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое в ближайшие дни выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды".

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", – пересказал Коломойский детали телефонного разговора с Зеленским, который состоялся после победы на выборах последнего.

"Удержать (удачу –ред). Как говорят, вершина – это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело – удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех – это намного сложнее", – сказал олигарх.

По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новоизбранному президенту удачи.

"Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось", – сказал бизнесмен.

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Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним:

  • Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.
  • Правоохранительные органы расследовали ряд производств из-за возможных злоупотреблений бывших владельцев "Приватбанка" (Коломойский и Геннадий Боголюбов), а именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.
  • Издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
  • Издание также отмечало, что олигарха "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году).
  • По данным журналистов программы "Схемы", в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • 21 мая своим указом Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийЗеленский
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